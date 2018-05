Gezocht: getuigen van zinloos geweld tegen slechtziende man Jeffrey Dujardin

25 mei 2018

13u00 0 Op Facebook is gisterenavond een oproep naar getuigen verschenen rond een zaak van zinloos geweld. De 56-jarige Bart, een oudere slechtziende man, stond rond 19 uur aan de bushalte van de Glasgowstraat in Gent te wachten toen de man van vreemde origine hem aanviel en meerdere klappen gaf.

Bart, die duidelijk slechtziende is (hij had zijn blindenstok bij zich) zou de vrouw van het koppel te lang aangekeken hebben. De man riep verschillende dingen in een vreemde taal alvorens Bart aan te vallen. Het gezicht van de man is stevig toegetakeld.

“De enige informatie die we hebben is dat het om een koppel van rond de 30 gaat”, aldus de persoon die het bericht op Facebook plaatste. “De man had zwart haar en droeg een legerjas. De jonge vrouw had een zak van de Action bij haar.”

Het koppel zou aan die halte op bus 6 richting station gestapt zijn. De politie is op de hoogte en onderzoekt de zaak. Was u getuige van dit voorval of weet je iets meer? Dan zijn tips altijd welkom via het e-loket van de Gentse politie of via meldpunt@politie.gent.be of 09/266.61.11.