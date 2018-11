Gezocht: bestuurders op (hoge) leeftijd SVH

22 november 2018

09u26 2

Bijna 300 senioren moesten vorig jaar hun rijbewijs inleveren na een rijvaardigheidstest. Het Laatste Nieuws wil graag de senioren leren kennen bij wie het rijden wél nog vlot gaat. Bent u vijfentachtig jaar of ouder en bent u nog regelmatig achter het stuur van uw wagen te vinden? Bent u de negentig al voorbij en trotseert u nog regelmatig het verkeer? Bent u misschien wel de oudste bestuurder van Vlaanderen of kent u zo’n krasse, hoogbejaarde bestuurder in uw omgeving? Stuur dan een mailtje naar sabine.vermeiren@persgroep.be.