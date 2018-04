Gezocht: bestuurder witte bestelwagen die jonge veldrijder omver maait en wegvlucht Eerste rit eindigt in ziekenhuis Hans Verbeke

19 april 2018

18u00

Bron: eigen berichtgeving 253 Elinio De Neve herstelt in het ziekenhuis van een ongeval met vluchtmisdrijf waarvan hij gisteravond in het West-Vlaamse Aarsele (Tielt) het slachtoffer werd. De 16-jarige veldrijder werd op zijn fiets aangereden door een witte bestelwagen. "De bestuurder stopte eerst maar reed dan doodleuk weer weg", zegt de vader van Elinio. "Dat is laf."

Het ongeval gebeurde om 18.15 uur in de Haantjesstraat in Aarsele. "Elinio was kort voordien bij ons thuis in Kanegem vertrokken voor een eerste ritje met zijn zuurverdiende carbonfiets die hij nog maar pas tweedehands heeft gekocht", zegt zijn vader, David De Neve (40). "Op een bepaald moment hoorde hij achter zich een voertuig naderen. Een ogenblik later wordt hij aangereden en komt hij zwaar ten val. Net voor hij even het bewustzijn verloor, zag hij hoe de aanrijder stopte, uit zijn witte bestelwagen stapte, even rondkeek en vervolgens weer instapte en wegreed."

In het ziekenhuis bleek dat de jonge wielrenner tal van kneuzingen en schaafwonden had opgelopen aan de rechterkant van zijn lichaam. "Uit onderzoek is inmiddels ook gebleken dat hij verschillende kleine bloedingen in het hoofd had", weet David. "Gelukkig droeg hij z'n helm. Die heeft hem waarschijnlijk het leven gered. De afdeling intensieve zorgen heeft hij intussen mogen verlaten maar hoe lang Elinio in het ziekenhuis zal moeten blijven, weten we niet. Hopelijk mag hij snel weer de oude worden."

"Het maakt me woest"

David De Neve is niet te spreken over het feit dat de aanrijder vluchtmisdrijf pleegde. "Het maakt me woest. Elk van ons kan een ongeval overkomen en daar is nooit kwaad opzet mee gemoeid. Maar neem dan je verantwoordelijkheid: stop en ontferm je over het slachtoffer, bel de hulpdiensten, noem maar op. Wegrijden, is laf."

Elinio was erg onder de indruk van het ongeval maar volgens zijn vader zal hij op termijn wel weer op de fiets stappen. "Hij houdt van cyclocros hoewel hij pas vorige winter proefde van de sport. Hij reed enkele wedstrijden bij de LRC, de Landelijke Renners & Crossers, en kreeg de smaak te pakken. Zonder specifieke voorbereiding en technische ervaring koerste hij enkele puike plaatsen bijeen. Misschien zit het wel in de genen. Ik ben zelf ook cyclocrosser geweest, reed destijds nog samen met toppers als Sven Nys en Bart Wellens. Het doet me dan ook plezier dat Elinio dezelfde weg op gaat. Hij zit natuurlijk een beetje in met die fiets, waar hij hard voor gewerkt heeft om 'm te kunnen kopen. Maar voor zover ik heb gezien, zal de schade waarschijnlijk nog meevallen. Behalve mocht blijken dat er bijvoorbeeld een barstje zou zijn in het frame. In dat geval is de fiets niet meer bruikbaar."

De Neve wil dat er ruchtbaarheid gegeven wordt aan het ongeval, in de hoop dat de aanrijder zich alsnog zou melden bij de politie. "Of misschien zijn er wel mensen in de buurt die iets gezien hebben dat nu plots relevant blijkt te zijn.