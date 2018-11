Gezocht: 42 nesten van Aziatische hoornaars SVM

09 november 2018

17u59

Bron: Belga 0 Honeybee Valley (UGent) heeft dit jaar al 146 meldingen gekregen van Aziatische hoornaars in Vlaanderen. Voor de mens is de soort ongevaarlijk, maar ze bedreigt wel onder meer de imkerij. Honeybee Valley verzamelt alle meldingen en is nog op zoek naar circa 42 nesten om te verdelgen. Ze doet daarvoor een beroep op het publiek.

In tegenstelling tot inheemse wespensoorten vangt de Aziatische hoornaar honingbijen aan de ingang van een kast. Als die voldoende verzwakt is, zal de Aziatische hoornaar het niet nalaten om ook in de kast bijen en broed te gaan roven om haar nakomelingen mee te voeden. Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden.

De soort werd in 2004 met een lading Chinees aardewerk in Frankrijk binnengebracht. Sindsdien verspreidt de wesp zich over een afstand van 60 tot 100 kilometer per jaar. In november 2016 werd een eerste nest aangetroffen en vernietigd in Guignies (Brunehaut), in de provincie Henegouwen.

Specialistenwerk

De soort vormt niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar kan ook een probleem worden voor de inheemse bestuivers, zoals zweefvliegen, solitaire bijen, muggen en andere insecten die bestuivingsdiensten leveren. Ze staat daarom op de Europese lijst van te bestrijden exoten. Om de verspreiding tegen te gaan of in te dammen, moeten de nesten verdelgd worden. Maar dat is specialistenwerk.

Honeybee Valley kreeg dit jaar in Vlaanderen al 146 meldingen van Aziatische hoornaars. Dertig nesten werden vernietigd. Maar op 42 andere plaatsen waar de hoornaar werd opgemerkt, moet het nest nog worden opgespoord. Met de hulp van de burger hoopt de organisatie de nesten toch nog te vinden, zegt ze aan VRT.

Ideaal seizoen

De herfst is daarvoor het ideale seizoen, want de bomen hebben bladeren verloren en daardoor zouden de nesten beter zichtbaar moeten zijn. De nesten zijn lichtbruin en peer- of bolvormig. De grootte verschilt sterk, maar gemiddeld zijn ze een halve tot een meter breed. Vaak hangen ze hoog in bomen, in klimop of in struiken, maar soms ook lager tegen gevels of schuren aan. Wie een nest denkt gezien te hebben, kan contact opnemen met Honeybee Vallee via info@honeybeevalley.eu.