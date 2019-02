Gezocht: 3.000 bewakingsagenten En die moeten véél meer kunnen dan zich vervelen Sven Ponsaerts

09 februari 2019

05u06 0 De bewakingssector in ons land zoekt volk, véél volk. De drie grootste bewakingsfirma’s alleen al moeten dit jaar zo’n 3.000 vacatures invullen. Na winkels en bedrijven vragen ook politie en defensie almaar externe oren en ogen aan de Securitassen van deze wereld.

Beveiligingsgroep Securitas werft dit jaar nog 1.500 medewerkers aan: 1.200 veiligheidsagenten, 100 receptionisten en 200 technische profielen. Vorige week kondigde ook marktleider G4S al aan dat het bovenop zijn 6.400 personeelsleden nog 1.000 mensen zal aanwerven. De derde speler, Seris, heeft tot 500 extra mensen nodig. “In alle segmenten is de vraag groot”, zegt Tom Rommens, verantwoordelijke Werving en Selectie bij Securitas. “Van de laagdrempelige opdrachten in het winkeltoezicht, over de toegangscontrole op evenementen tot mobiele woning- en bedrijfspatrouilles. Maar ook voor de ‘high security’ in onder meer luchthavens, de Europese instellingen en kerncentrales hebben we extra krachten nodig.”

De aanslagen in Parijs en Brussel van 2015 en 2016 waren de aanzet tot een enorme boost in de sector, die in ons land inmiddels zo’n 15.000 medewerkers telt. Een aantal dat, ondanks de afgenomen dreiging, nog toeneemt. G4S wierf vorig jaar meer dan 900 mensen aan, nummer twee Securitas zo’n 1.400. “Er waren al de extra controles in de nasleep van de aanslagen en de toename van het vliegverkeer”, zegt Danny Vandormael van de Beroepsvereniging voor Bewakingsondernemingen BVBO, die ook CEO is van Seris. “Het ‘dienstenpakket’ werd uitgebreid met ondersteuning van de overheid. Zo is de politie gestart met het uitbesteden van heel wat beveiligings- en toezichthoudende functies. Denk aan het bemannen van het onthaal en het assisteren bij de observatie van camerabeelden in de dispatching. Ook nieuw: het bewaken van de buitenperimeter van militaire kazernes.” Het maakt dat in de branche voortdurend extra mensen nodig zijn. “Onze stiel is natuurlijk ook onderhevig aan personeelsverloop, en het is niet makkelijk om kort opgeleide en toch tweetalige medewerkers te vinden. Maar het probleem is vooral dat we zó veel mensen nodig hebben”, aldus de wervingsverantwoordelijke bij Securitas.

Conflictbeheersing

Een bewakingsagent moet vandaag meer kunnen dan bestand zijn tegen verveling. Naast goede sociale vaardigheden en feeling voor conflictbeheersing wordt ook almaar meer tweetaligheid gevraagd. De sector moet ook vaker op zoek naar mensen die de jongste beveiligingstechnologie onder de knie hebben. Het klassieke beeld van een bewakingsagent die de hele dag naar 12 schermen zit te turen, is verleden tijd. Ze werken nu met slimme camera’s, die zelf alarm slaan als er iets verdachts gebeurt, maar de technologie erachter is vaak complexer. “Een andere nieuwigheid is toezicht met behulp van drones, waarvoor piloten zijn vereist”, zegt Vandormael. “Mogelijke opdrachtgevers zijn de politie en brandweer, bijvoorbeeld bij manifestaties en incidenten. In de privésector kunnen we met drones grote industriële complexen bewaken.” De sector zoekt ook heel wat technici en ICT’ers, onder meer voor de installatie en configuratie van alarm- en bewakingssystemen.

3.000 euro/maand

“Of het goed verdient? Het basisloon is sectorieel bepaald, en met 15,45 euro per uur ligt het merkelijk hoger dan in vergelijkbare sectoren”, weet Rommens. Een bewakingsagent verdient gemiddeld tussen de 2.500 en 3.000 euro bruto per maand, afhankelijk van premies voor weekend- en nachtwerk. Een diploma is niet vereist. “Een juiste ingesteldheid, stressbestendigheid en het kunnen omgaan met procedures en anderen zijn véél belangrijker”, zegt Rommens. “De wettelijk vereiste en andere opleidingen doorloop je na aanwerving intern. Kandidaten moeten wel een blanco strafregister kunnen voorleggen en slagen in een persoonlijkheidstest van de overheid.”

Solliciteren kan op ‘veiligste festival ter wereld’

Securitas hoopt met ‘Jobfestivals’ over het hele land de 1.500 mensen die het zoekt snel te kunnen aantrekken. ‘Securitas On Tour’ houdt het midden tussen een jobdag en een festival, met optredens en gratis eten en drinken. Vanaf maandag moet het vooral pas afgestudeerden en leerlingen uit het laatste jaar warm maken voor de sector. “Op het ‘veiligste festival ter wereld’ zullen ervaringsdeskundigen uit de verschillende divisies aanwezig zijn. Tijdens workshops rond röntgendetectie, dronevliegen, brandbestrijding en supermarktbewaking kunnen geïnteresseerden ook proeven van de technieken en technologieën die Securitas toepast”, licht Tom Rommens toe. “Wie wil, kan meteen solliciteren. Doel: het rekruteringsproces versnellen én het ietwat oubollige, stoffige imago van de sector afschudden.”