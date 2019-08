Gezocht: 190 plaatsvervangende vrederechters: "Succes ermee. Wie wil nu gratis onze job overnemen?” Cédric Maes

24 augustus 2019

04u46 0 Aanslepende ruzies met een buur, problemen met huurders of discussies over onderhoudsgeld: vrederechters staan paraat om elk soort geschil op te lossen. Justitie is op zoek naar 190 plaatsvervangers die inspringen wanneer een vrederechter ziek of verhinderd is. “Maar ze gaan ze niet vinden”, klinkt het bij de vrederechters zelf. “Wie gaat nu gratis onze job overnemen?”

Vrederechters staan het dichts bij de burgers, zo zeggen ze het zelf. Zij komen te pas wanneer buren elkaar de kop dreigen in te slaan of ellenlange familieruzies maar niet opgelost raken. Na de hervorming van de vredegerechten vorig jaar, zijn er vandaag 162 kantons (groepen gemeenten) waar een vrederechter voor verantwoordelijk is. Maar ook die vrederechters nemen verlof, worden ziek of kunnen bepaalde zaken soms niet behandelen omdat ze betrokkenen kennen. Daarom heeft elke rechter maximaal zes plaatsvervangende rechters ter beschikking, doorgaans notarissen of advocaten.

Bijna nooit opgeroepen

Justitie is nu op zoek naar 190 van die plaatsvervangers voor het hele land, maar zal ze volgens de Orde van Vlaamse Balies (beroepsorganisatie voor advocaten) niet snel vinden. “Die plaatsvervangers worden niét betaald en moeten hun ander werk tijdelijk links laten liggen. Het is ook veel moeilijker dan vroeger om nog plaatsvervanger te worden”, klinkt het. Kandidaten moeten immers advocaten, notarissen of hoogopgeleide juristen zijn met minstens vijf jaar ervaring binnen de gerechtelijke wereld. Vanaf 1 januari volgend jaar komt er ook nog een verplicht ingangsexamen bij én een bijkomende opleiding - onder meer omtrent deontologie. “En dat allemaal om niets te verdienen en bijna nooit te worden opgeroepen”, aldus de Orde.

41% ingevuld

Toch is de niet-invulling van de plaatsvervangers geen acuut probleem volgens de vrederechters zelf. “Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beloofde tijdens de hervorming onze kaders 1-op-1 te vullen en heeft woord gehouden”, klinkt het bij het College van Rechtbanken en Hoven. “Daarnaast kunnen we sindsdien ook makkelijker een beroep doen op een vrederechter uit een ander kanton, waardoor we minder moeten terugvallen op plaatsvervangers. Enkel bij echt uitzonderlijke gevallen hebben we hen nodig.”

Vandaag zijn er 160 vrederechters voor 162 plaatsen, een bezetting van bijna 100%. De 160 vrederechters behandelden in 2016 (meest recente cijfers) ruim 430.000 zaken.

Maar dat de invulling geen sinecure wordt, erkent ook het kabinet van minister Geens. “Bij een vorige wervingsronde voor plaatsvervangende rechters - in 2017 - werd slechts 41% van die vacatures ingevuld”, klinkt het. “Het feit dat ze hun eigen werk tijdelijk moeten laten en er geen vergoeding voor krijgen, spelen inderdaad mee.”

Het kabinet benadrukt dat er voor dit jaar 694 miljoen euro aan personeelskosten werd voorzien en dat de minister er alles aan doet om de magistraten 1-op-1 te vervangen.