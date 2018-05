Gezocht: 1.000 vrijwilligers om op 17 mei het verkeer te tellen HR

02 mei 2018

10u52

Bron: Belga 2 Over circa twee weken trekken naar verwachting duizend burgers een eerste keer de straat op om het verkeer in wel 33 gemeenten in en rond Antwerpen en Leuven te tellen. Dat wil men jaarlijks doen, om te zien of de mobiliteit verduurzaamt. De initiatiefnemers zoeken nu vrijwilligers.

Vandaag wordt het project 'Straatvinken' gelanceerd. De burgerbewegingen Ringland en Straten Vol Leuven, samen met de UAntwerpen en de KU Leuven, willen op 17 mei duizend vrijwilligers de straat op sturen om het verkeer te tellen. De telactie vindt plaats tussen 17.00 en 18.00 uur en er is een speciale app voor de smartphone ontwikkeld om de gegevens in te voeren. Ook een papieren variant is mogelijk. De bedoeling is om dit jaarlijks te herhalen.

"Er wordt al heel wat gemeten met tellussen, camera's, gps en signalen via smartphone. Waar mogelijk gebruiken we die verkeersdata ook. Maar het voordeel en het unieke van Straatvinken is dat alle weggebruikers en alle vervoerstypes worden geteld, en dat allemaal samen in een hele vervoersregio", zegt Thomas Vanoutrive (UAntwerpen).

Doel: 50/50 verhouding

Het uiteindelijke doel is om te zien of mobiliteit duurzamer wordt. Het Toekomstverbond in Antwerpen wil dat tegen 2030 het verkeer in het Antwerpse nog maar voor de helft uit vrachtwagens en auto's bestaat, waar dat nu nog 70 procent is. Ook in Leuven gaat men in de eerste plaats voor die 50/50-verhouding. Het verkeer zou dus moeten verschuiven naar duurzamere alternatieven zoals de fiets, de bus of te voet.

De eerste meting zal een soort ijkpunt zijn, om later vergelijkingen te kunnen maken. "Concreet zouden burgers binnen zes jaar een daling van 10 procent auto's moeten kunnen meten. Zo wordt hun straat leefbaarder", klinkt het nog.

De initiatiefnemers wijzen erop dat het burgerwetenschapsproject ook de betrokkenheid kan vergroten, en dat het burgers inzicht geeft over hoe 'gezond' het verkeer in hun straat is.