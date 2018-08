Gezinsdrama in Sint-Rochuswijk MAN VERSTIKT VROUW EN TRACHT NADIEN ZELFMOORD TE PLEGEN Tom Vierendeels

01 augustus 2018

02u28

Bron: Eigen berichtgeving 81 Een veertiger heeft gisteren zijn vrouw verstikt in hun appartement in de Mouvauxstraat. De man probeerde zich nadien zelf van het leven te beroven door uit het raam op de derde verdieping te springen, maar overleefde het. Hij zou volgens buren al langer met een depressie gekampt hebben.

D.W. (49) moet gisteren opnieuw ten einde raad geweest toen hij er zelf voor koos een einde te maken aan het leven van zijn vrouw P.G. (63). Dat zou hij niet zomaar gedaan hebben, maar wel om zichzelf van het leven te kunnen beroven. "Dat had hij een maand geleden al geprobeerd", klinkt het in de buurt. "Hij wilde uit het raam van hun appartement springen, maar P. merkte dit op en kon hem tegenhouden."



Er werd geschikte hulp gezocht voor de man en hij belandde voor een tweetal weken in het ziekenhuis. Hij werd naar huis gestuurd, maar volgens buren veel te vroeg. "Ze hadden hem langer moeten begeleiden. Kijk maar naar wat er nu gebeurd is..." D. was het leven nog altijd moe en moet gewild hebben dat niemand hem nog kon tegenhouden om er eigenhandig een einde aan te maken.



"Hij heeft zijn vrouw verstikt", verklaart Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. "Hoe hij dat heeft gedaan, is nog niet duidelijk. Daarom zal er nog een autopsie gebeuren."



Kussen

Mogelijk deed hij dit met een kussen. Nadien ging hij naar het raam en liet zich rond 11 uur naar beneden vallen. De hulpdiensten werden verwittigd en met spoed trokken inspecteurs van de lokale politie naar het appartementsgebouw in de Sint-Rochuswijk. Ook de brandweer, een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse. Voor de vrouw kon jammer genoeg geen hulp meer baten. "De man werd naar het ziekenhuis gebracht en verkeerde niet in levensgevaar", verklaart Vercarre. "Voorlopig kon hij wel nog niet verhoord worden."



Problemen op werk

Wat D. bezielde, wordt onderzocht door politie en parket. Parketmagistraten, het labo, een wetsdokter en de lokale politie hielden tot 17 uur onderzoek. Ook de onderzoeksrechter, door het parket gevorderd voor moord, stapte zelf af. Problemen op het werk zouden mogelijk mee aan de basis liggen. Het koppel werkte bij Bpost, maar D. verhuisde naar een binnendienst. P. vertrouwde een buurvrouw onlangs nog toe dat hij depressief werd door zijn werksituatie. Zelf zou P. ook al een poosje niet meer gewerkt hebben door medische problemen. Met andere buren had ze amper contact, en hij al zeker niet. Soms maakten ze wel eens een praatje over het weer, maar daar stopte het bij. De buren kenden de vrouw vooral van zien, wanneer ze in de buurt te voet boodschappen ging doen of als het koppel samen naar een evenement in de stad trok. Wat er zich gisteren heeft afgespeeld, heeft iedereen in de buurt met verstomming geslagen en zag niemand daar aankomen.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.