Gezinsdrama in Halle: man verstikt zijn vrouw en probeert daarna zelfmoord te plegen Tom Vierendeels

01 augustus 2018

13u55

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een veertiger heeft gisteren zijn vrouw verstikt in hun appartement in de Mouvauxstraat in Halle. De man probeerde zich nadien zelf van het leven te beroven, maar overleefde. Hij zou volgens buren al langer met een depressie gekampt hebben. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord.

De feiten vonden plaats in de Sint-Rochuswijk. De 49-jarige D.W. bracht eerst zijn echtgenote P.G. (63) om het leven door haar te verstikken. Hoe de man dat deed, is nog niet duidelijk en zal moeten blijken uit een autopsie. Vervolgens sprong D.W. vanuit een raam op de derde verdieping naar beneden, maar hij overleefde die sprong. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens buren had de man een maand geleden ook al geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Er werd geschikte hulp gezocht en de veertiger belandde voor een tweetal weken in het ziekenhuis. Hij werd daarna weer naar huis gestuurd, volgens de buurt veel te vroeg. "Ze hadden hem langer moeten begeleiden. Kijk naar wat er nu gebeurd is."



Problemen op het werk zouden mogelijk mee aan de basis liggen. Het koppel werkte bij Bpost, maar D. verhuisde naar een binnendienst. P. vertrouwde een buurvrouw onlangs nog toe dat hij depressief werd door zijn werksituatie. Zelf zou P. ook al een poosje niet meer gewerkt hebben door medische problemen.

Wat D. bezielde, wordt nu onderzocht door politie en parket. Parketmagistraten, het labo, een wetsdokter en de lokale politie hielden tot 17 uur onderzoek. Ook de onderzoeksrechter, door het parket gevorderd voor moord, stapte zelf af.

De onderzoeksrechter zal in de loop van de dag proberen de zwaargewonde veertiger te ondervragen, om de man desgevallend in verdenking te kunnen stellen en onder aanhoudingsbevel te plaatsen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.