Gezinsdrama in Brakel: tachtiger schiet echtgenote dood en pleegt zelfmoord Frank Eeckhout

30 maart 2019

11u00 33 In het Oost-Vlaamse Brakel zijn gisteren de lichamen van twee tachtigers gevonden. “Alles wijst momenteel op een gezinsdrama”, bevestigt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden in de woning van het koppel in de Kroonstraat in de Brakelse deelgemeente Everbeek. Volgens onze informatie zou de 86-jarige man zijn 85-jarige vrouw om het leven gebracht hebben waarna hij zelfmoord pleegde.

“Alles wijst momenteel op een gezinsdrama, waarbij de man eerst zijn echtgenote met een vuurwapen om het leven bracht en daarna zelfmoord pleegde met hetzelfde vuurwapen”, aldus het parket. “De precieze omstandigheden en aanleiding voor de feiten worden nog onderzocht.”

Mensen van het labo van parket Oudenaarde kwamen ter plaatse om de omstandigheden van beide overlijdens te onderzoeken. De boerderij werd verzegeld.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.