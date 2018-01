Gezinsdrama Dworp: vader heeft kinderen allicht verstikt en ex-vrouw gedood "met scherp voorwerp" SPS TV HA

29 januari 2018

14u38

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1421 In het Vlaams-Brabantse Dworp (Beersel) zijn de levenloze lichamen aangetroffen van een vrouw (36) en haar drie kinderen (twee jongens van 10 en 6 en een meisje van 8 jaar) . Zij werden om het leven gebracht door de ex-partner van de vrouw. De man van 39 maakte deze ochtend een einde aan zijn leven in Sint-Jans-Molenbeek. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

Het parket en de onderzoeksrechter zijn deze avond samen met het labo en de wetsdokter ter plaatse afgestapt om de omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken.

De eerste vaststellingen doen vermoeden dat de drie kinderen door verstikking overleden zijn, en dat de vrouw door slagen met een scherp voorwerp om het leven werd gebracht. Er zal de komende dagen nog een autopsie en toxicologisch onderzoek gebeuren om de exacte doodsoorzaak te bepalen. Ook de volgorde en tijdstippen van overlijdens zijn momenteel moeilijk te bepalen.

De lichamen van de vrouw en haar twee zoontjes van 10 en 6 en dochter van 8 werden vandaag ontdekt toen de lokale politie van de zone Zennevallei ter plaatse ging om het gezin te melden dat de ex-man en vader dood was aangetroffen achter een flatgebouw aan de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek.

De politie was naar het appartementsgebouw uitgerukt omdat er in de ondergrondse garage een wagen in brand stond. Het lichaam van de man werd achter het flatgebouw aangetroffen. Volgens het Brusselse parket was de man duidelijk van een grote hoogte gevallen en wees een en ander erop dat hij vermoedelijk zelfmoord had gepleegd.

Toen de politie wat later het stoffelijke overschot van zijn ex-vrouw en drie kinderen aantrof, rees het vermoeden dat de man eerst zijn ex en kinderen had omgebracht en vervolgens een einde had gemaakt aan zijn eigen leven.

De ruzies waren we gewoon. Maar dat het zo ver zou komen, hadden we uiteraard nooit verwacht Overbuur Edgard Leroy

"Wekelijks hadden de man en de vrouw hier ruzie aan de woning", getuigt overbuur Edgard Leroy. "Enkele jaren geleden kwamen de twee hier wonen. In het begin is de politie wel eens tussenbeide gekomen, maar die hebben we hier sinds lang niet meer gezien. Het koppel leek ook uit elkaar te zijn, maar soms verbleef de man, een taxichauffeur, hier wel nog."

"Ruzies op straat"

"Ooit heb ik de vrouw zien vertrekken. Ze ging toen duidelijk verhuizen. Ze had dozen en valiezen bij zich. De ruzies speelden zich altijd op straat af. Zij riep vanuit het deurgat, hij vanuit of vanaf zijn wagen", aldus de buurman.

"Voorts waren dat wel zeer verzorgde en nette mensen. Twee mooie mensen. Ook de kinderen leken niets tekort te komen. De man begroette ons wel eens, in tegenstelling tot de vrouw. De ruzies waren we gewoon, maar dat het zo ver zou komen, hadden we uiteraard nooit verwacht."

Brandende auto

Bij de brand deze ochtend rond 5.30 uur moest de brandweer nog een gezin met kinderen en een volwassen persoon in veiligheid brengen. Zij waren bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis voor zuurstof. Nadat de brandende auto in de ondergrondse garage van het gebouw geblust was, troffen de hulpdiensten de man achter het gebouw aan. Zijn flat op de twintigste verdieping bleek van binnenuit afgesloten. Het werd al snel duidelijk dat hij de eigenaar was van de wagen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.