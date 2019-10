Gezinsbond wil meer ruimte in wet voor ouders met sterrenkindje KVDS

07u27 0 De Gezinsbond vraagt om bijkomende aanpassingen in de wet rond stil geboren kinderen. Ondanks recente wijzigingen vindt de organisatie dat die nog altijd te veel voorwaarden en beperkingen bevat. De Gezinsbond wil onder meer een mogelijkheid tot registratie in het geboorte- én het overlijdensregister, ongeacht de duur van de zwangerschap. En alle ouders zouden ook de kans moeten krijgen om de volledige naam van hun sterrenkindje te registreren.

In België kan de registratie van een stil geboren kind pas sinds 1999. Sindsdien voorziet de wet dat na een zwangerschapsduur van 180 dagen een akte van een levenloos geboren kind kan worden opgemaakt.

Voornaam

Sinds april van dit jaar kan de registratie van een doodgeboren kind ook na 140 dagen zwangerschap, op vraag van één van de ouders. Ook de voornaam van de kinderen kan nu geregistreerd worden.





De Gezinsbond wil af van de grenzen. “Rouw is immers niet te vatten in termijnen”, klinkt het. “Wie 140 dagen zwanger is geweest, mag aangifte doen. Een kind dat een dag vroeger geboren wordt, belandt in de vergeetput. De terughoudendheid van onze wetgever is voor een deel te verklaren vanuit de vrees voor een spanningsveld tussen het recht op abortus en de registratie van doodgeboren kinderen. Maar beide kunnen perfect naast elkaar bestaan en zelfs overlappen. Zo is het perfect denkbaar dat een moeder zich door omstandigheden verplicht ziet om over te gaan tot abortus, maar toch enorm lijdt onder het verlies van haar kind. Waarom zou zij dan niet kunnen overgaan tot registratie? Het is niet omdat je akkoord bent gegaan met de ingreep, dat het geen verlies is”, zegt Tanja Nuelant, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

De ambtenaar van burgerlijke stand stelt de akte van levenloos geboren kinderen op en tekent het doodgeboren kind op in het overlijdensregister, maar niet in het geboorteregister. Dat doet bij de Gezinsbond de wenkbrauwen fronsen. “Hoe kan je nu een overlijden officialiseren zonder dat je het leven erkent? Wij vragen daarom om de registratie van een doodgeboren kind te laten gebeuren in het overlijdensregister én in het geboorteregister. Voor kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap kan de voornaam voortaan worden opgenomen in het register. Waarom kan dit niet worden doorgetrokken naar alle kinderen? Net als een familienaam, die aangeeft dat het kind behoort tot een familie, dat het deel uitmaakt van een gezin”, vult Nuelant aan.