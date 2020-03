Gezinsbond vraagt verlofstelsel voor ouders met jonge kinderen tijdens coronacrisis Belga

24 maart 2020

11u53 0 De Gezinsbond en zijn Franstalige tegenhanger (Ligue Des Familles) vragen een tijdelijk verlofstelsel voor ouders met kinderen jonger dan twaalf jaar of kinderen met een bijzondere zorgbehoefte. Dit omdat thuiswerk volgens de gezinsorganisaties vaak moeilijk blijkt te combineren met de zorg voor kinderen tijdens de coronacrisis.

Beide gezinsorganisaties merken een groeiende bezorgdheid op over de combinatie thuiswerken en de zorg voor jonge kinderen sinds de overheid heeft opgeroepen om zoveel mogelijk van thuis uit te werken in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zonder kunst- en vliegwerk is het bijna onmogelijk om dezelfde productiviteit te behalen als op een normale werkdag Elke Valgaeren

“Zonder kunst- en vliegwerk is het haast onmogelijk om dezelfde productiviteit te behalen als op een normale werkdag zoals voor de coronacrisis", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond. "Sommige ouders korten hun nachtrust in, hebben geen tijd meer voor noodzakelijke huishoudelijke taken of enige vorm van ontspanning. Dit kunnen zij niet lang volhouden.”

Voldoende vergoed

Gezinsbond en Ligue Des Familles vragen daarom om een speciaal verlofstelsel, dat eventueel deeltijds op te nemen is. Het stelsel kan de vorm aannemen van een extra ouderschapsverlof of een specifieke ziekte- of invaliditeitsuitkering. Het verlof moet volgens de gezinsorganisaties voldoende vergoed zijn, en houdt inclusief de opbouw van vakantiedagen voor volgend jaar in. “Jonge ouders hebben immers hun bestaande verlof nodig voor opvang bij ziekte, sluiting crèche en schoolvakanties, en hebben zelden recht op anciënniteitsdagen of ADV-dagen. Tijdens die uitzonderlijke omstandigheden is er nood aan extra mogelijkheden voor gezinnen”, besluit Valgaeren.

De Gezinsbond meldt dat de vraag al werd gesteld aan federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Voorlopig zonder gevolg.