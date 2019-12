Gezinsbond rekent uit: kan een asielzoeker een huis kopen met kinderbijslag? SPS

29 december 2019

19u14

Bron: Belga 38 Een gezin asielzoekers met vijf kinderen kan in het maximale scenario 87.375 euro kindergeld krijgen. Dat heeft Yves Coemans van de Gezinsbond berekend. "Met dat bedrag kan je in ons land inderdaad een oud te renoveren appartement kopen of in sommige streken een klein te renoveren huis", legt Coemans uit. Volgens Coemans is de retro-activiteit van het kindergeld begrensd tot vijf jaar.

Coemans reageert daarmee op de commotie die is ontstaan rond de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in De Tijd. Jambon schetst daarin het verhaal van een familie asielzoekers die na de wachtperiode van de asielaanvraag zoveel kindergeld zou hebben gekregen, dat ze er een huis van kon kopen.

De oppositiepartijen reageerden meteen misnoegd en ook coalitiepartner Open Vld reageerde bijzonder scherp. Zo sprak Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten van "een extreemrechts broodjeaapverhaal". Volgens N-VA-Kamerlid Theo Francken is het verhaal van Jambon wel degelijk realistisch. Francken zelf haalt een "echt uitzonderlijke casus" aan van een koppel dat bijvoorbeeld vijf kinderen heeft en 5 tot 10 jaar in de asielprocedure zit. "Dan kom je op bedragen van 80.000 - 160.000 euro en daarmee vind je op sommige plaatsen in Vlaanderen wel nog een huis", zegt hij.

“Uitschieters en uitzonderingen vallen niet uit te sluiten”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “De gemiddelde doorlooptijd van de asielprocedure is op dit moment 15 maanden. Maar voor een aantal loopt dit uit tot vele jaren. Een gezin met 4 kinderen zit op die gemiddelde 15 maanden wachttijd al snel aan ruim 10.000 euro, zonder sociale toeslagen of leeftijdstoeslagen”, klinkt het. “In de media wordt verwezen naar een voorbeeld van een gezin met 5 kinderen dat 8 jaar in een asielprocedure zit en hierbij aanspraak kan maken op nog veel hogere bedragen - in principe tot maximaal 5 jaar. Dat is uitzonderlijk, maar het kan.”

Erg onwaarschijnlijk

Maar Yves Coemans van de Gezinsbond komt in zijn berekeningen tot maximaal 87.375 euro voor een gezin met vijf kinderen. Hij wijst er op dat gezinnen retroactief maximaal tot vijf jaar kindergeld kunnen terugkrijgen, dus geen acht of tien jaar. Voor het maximumscenario van 87.375 euro gelden trouwens heel wat voorwaarden. Zo gaat het om een geval met maximale retroactiviteit van vijf jaar, zijn de vijf kinderen allemaal meerderjarig en studeren ze allemaal in het secundair of hoger onderwijs, legt Coemans uit. "Een erg onwaarschijnlijke situatie, maar theoretisch mogelijk", klinkt het.



“Met het maximumbedrag van 87.375 euro koop je enkel een klein appartement - al is het de vraag hoe je dan met zeven in zo'n appartement kan wonen - of in sommige streken zoals Ronse een klein te renoveren huis", aldus Coemans. Om aan de kostprijs voor een gemiddelde woning in ons land te komen, dat is 260.000 euro, zou zo'n gezin asielzoekers volgens hem zeker 14 kinderen moeten hebben.