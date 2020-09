Gezinsbond raadt gebruik online rekentool voor onderhoudsbijdrage af ANA

11 september 2020

13u01

Bron: BELGA 0 De Gezinsbond en de Franstalige tegenhanger Ligue des familles raden scheidende koppels af om voor de berekening van de onderhoudsbijdrage gebruik te maken van een nieuwe rekentool die op de website van hoven en rechtbanken is geplaatst. De methode die deze rekentool hanteert leidt volgens de Gezinsbond tot te lage onderhoudsbijdragen.

Rob Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, heeft donderdag een nieuwe online rekentool voorgesteld waarmee ouders nu ook zelf de onderhoudsbijdrage voor kinderen kunnen berekenen. De calculator staat gratis ter beschikking op het internet, en kan u hier vinden.

"Door de calculator gratis ter beschikking te stellen op de website van Hoven & Rechtbanken insinueert Justitie dat Hobin voortaan dé standaardmethode wordt om objectieve onderhoudsbijdragen te berekenen", reageert de Gezinsbond. Die raadt het gebruik van de calculator af.

Te beperkt

"We vrezen dat scheidende koppels zich binnenkort verplicht zullen voelen om deze rekentool te gebruiken", zegt Yves Coemans, specialist onderhoudsbijdragen bij de Gezinsbond. "Dat betreuren we ten zeerste omdat een algemeen gebruik van de methode Hobin nog meer gescheiden ouders, meestal moeders, in armoede dreigt te storten omdat ze onvoldoende middelen zullen krijgen om de opvoedingskosten van hun kinderen te dragen".

"Hobin houdt slechts beperkt rekening met de voordelen van alle aard die ouders hebben", zegt Coemans. "De methode negeert ook de gezinsfiscaliteit. Daarmee gaat Hobin regelrecht in tegen artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek dat duidelijk bepaalt dat de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt één van de acht criteria zijn om een objectieve onderhoudsbijdrage te berekenen. Er zijn ook verkeerde interpretaties van de bijdragen in natura in de niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten door de onderhoudsplichtige ouder en de sociale toeslagen op de kinderbijslag. Deze foutieve veronderstellingen leiden automatisch tot te lage onderhoudsbijdragen", vult Coemans verder aan.

“Blijf dan maar weg uit de familierechtbank”

De Gezinsbond meent dat het initiatief ook het werk ondermijnt van de commissie die vijf jaar geleden werd opgericht om rechters te adviseren inzake onderhoudsbijdragen. "Als familierechters en raadsheren voortaan de methode Hobin standaard zullen toepassen, kunnen we scheidende koppels alleen maar aanraden om weg te blijven uit de familierechtbank, behalve om hun EOT-overeenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming.) opgemaakt door een familiaal bemiddelaar, advocaat of notaris te laten homologeren", besluit Coemans.