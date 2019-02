Gezinnen verkochten huis voor een spotprijs aan makelaar. Nu moeten ze hem een fikse huur betalen TVC

23 februari 2019

16u41

Bron: Belga 0 Het Leuvense parket voert een onderzoek naar makelaar Kris B. uit Rotselaar. Die zou verschillende, vooral kwetsbare, mensen ertoe aangezet hebben hun huis aan hem te verkopen voor spotprijzen. Nu zouden ze hun eigen huis van hem terughuren, voor een stevige maandelijkse som. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het parket van Leuven bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt, na een klacht met burgerlijke partijstelling, maar geeft geen verdere commentaar op de inhoud van het dossier.

Volgens Het Nieuwsblad werkte Kris B. jarenlang in de banksector, tot hij in 1997 zijn bedrijfje Kredietpartner oprichtte, waarmee hij volgens de oprichtingsakte leningen en verzekeringen wou verkopen. Via dat bedrijfje zou de man verschillende mensen over het hele land leningen hebben verstrekt, maar op een vrij ongewone manier. De man zou de zaak voorgesteld hebben als een tijdelijke verkoop, waarbij de klanten door hun huis te verkopen wat geld in handen konden krijgen. Later zouden ze hun huis kunnen terugkopen, mits een intrest van 13 procent. Zo zou hij de klanten verleid hebben om de verkoopprijs zo laag mogelijk te houden. Hoe lager die prijs, hoe minder ze immers later aan hem moesten terugbetalen.

In de kleine lettertjes van het contract zou Kris B. echter geschreven hebben dat de kosten van de verkoop niet voor hem, maar voor de verkopers waren, net als tal van andere kosten. Op die manier hielden de verkopers slechts een kleine geldsom over, zodat het voor hen heel moeilijk werd hun huis terug te kopen.

Alle verkopers zouden van B. wel in hun woning mogen blijven wonen, zolang ze een fikse huur betalen: bij de verkoop houdt hij zo'n 20.000 euro bij als voorafbetaling van de huur. Daarnaast moeten ze maandelijks huurgeld betalen.