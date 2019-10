Gezinnen in armoede krijgen ‘lokale gezinscoach’ SVM

01 oktober 2019

21u22

Bron: Belga 0 De nieuwe Vlaamse regering wil een gezinscoach in het leven roepen die gezinnen in armoede van begeleiding op maat moet voorzien. Dat staat in het Vlaams regeerakkoord. De lokale besturen sturen de werking aan.

De Vlaamse regering wil armoede zo vroeg mogelijk detecteren en aanpakken, staat in het regeerakkoord. Bijvoorbeeld via Kind & Gezin, de kinderopvang of de scholen. Ook een betalingsachterstand bij nutsfacturen kan een aanwijzing zijn.

De aanpak van armoede wordt dan geregisseerd vanop het lokale niveau. Nu wordt een gezin in armoede begeleid en geholpen door verschillende organisaties en partners "die samen vaak het bos door de bomen niet meer zien”.

Begeleiding op maat

Om versnippering te vermijden, gaat Vlaanderen de lokale besturen ondersteunen om via één lokale gezinscoach een intensieve begeleiding op maat te voorzien. Die coach moet gezinnen op alle vlakken vooruithelpen.

In de eerste plaats komen de lokale gezinscoaches er voor de meest kwetsbare gezinnen die kampen met verschillende problemen, maar ze kunnen ook helpen om te vermijden dat gezinnen in dergelijke situaties terechtkomen, klinkt het.

Verder ligt de focus ook op zelfredzaamheid. Zo zullen mensen die recht hebben op een leefloon een verplicht traject op maat moeten volgen met een "uitdrukkelijke klemtoon op hun werkbereidheid”. Ook gemeenschapsdienst moet uitgevoerd worden. Als leefloongerechtigden weigeren mee te werken, zullen lokale besturen sancties kunnen opleggen.

Kostenbeheersing

De kinderarmoede wordt in eerste instantie met de lokale gezinscoach aangepakt, maar ook de sociale correcties in het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) moeten heil brengen. De Vlaamse regering wil de lokale besturen tegelijkertijd aansporen om tussen te komen bij kinderen zonder enige vrijetijdsbesteding. De scholen zouden daarnaast aan kostenbeheersing moeten doen tijdens het traditioneel erg dure begin van het schooljaar. Dat kan onder meer door ouders een kostenraming mee te geven en in dialoog te gaan met wie betalingsmoeilijkheden heeft.

Er komt ook meer aandacht voor singles en alleenstaande ouders, die vaak een hoger risico op armoede lopen. Zo is de Vlaamse regering van plan om in beleidsdomeinen als wonen en fiscaliteit te onderzoeken of nieuwe of bestaande regels niet nadelig uitvallen voor die groepen.