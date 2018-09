Gezin vrijgelaten uit gesloten centrum wegens psychologische problemen bij de kinderen Redactie

19 september 2018

14u31

Bron: Belga 0 Het tweede gezin dat werd opgesloten in het gesloten centrum van Steenokkerzeel, wordt vandaag overgebracht naar een open gezinswoning wegens psychologische problemen bij de kinderen. Dat meldt De Standaard. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) roept het gezin op om "niet te gaan lopen". Ondertussen is een derde gezin naar Steenokkerzeel gestuurd.

Het gaat om een moeder en haar vijf kinderen uit Azerbeidzjan, die al jaren in België wonen. Het gezin werd als tweede ondergebracht in het gesloten centrum in Steenokkerzeel nadat het eerder al eens weggevlucht was.

De gezondheidstoestand van de kinderen zou nu echter zo slecht zijn dat het gezin teruggebracht wordt naar een open terugkeercentrum. Een van de kinderen zou al twee weken met psychologische problemen kampen.



Ook diende het gezin opnieuw een asielaanvraag in, waardoor het onmogelijk uitgewezen zou kunnen worden binnen de 28 dagen, de maximumtermijn dat een gezin opgesloten mag worden. Sinds de opening van het gesloten centrum werd nog geen enkel gezin uitgezet.



"We herhalen onze oproep om die termijn te verlengen", legt woordvoerster van het kabinet-Francken Katrien Jansseune uit, ook verwijzend naar de gezondheidstoestand van de kinderen.

Open gezinswoning

Op basis van die elementen heeft staatssecretaris Francken beslist het gezin over te brengen naar een open gezinswoning. De staatssecretaris roept het gezin en de advocaat van het gezin op mee te werken aan de effectieve terugkeer. "Onze boodschap is: neem jullie verantwoordelijkheid en werk mee aan die terugkeer. Onderduiken en illegaliteit zijn niet goed voor de gezondheid van de kinderen."

Het kabinet bevestigt dat intussen een derde gezin werd ondergebracht in het gesloten centrum.