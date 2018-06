Gezin van acht dreigt op straat te moeten slapen: "Help ons alstublieft" Mathias Mariën

13u34 0 "Ik wil niet op straat belanden met mijn familie. Help ons alstublieft." De 11-jarige Lian Pottier vraagt in een emotionele oproep om een onderdak voor hem en zijn gezin. De wooninspectie verklaarde het huurhuis van Steve Pottier en Vicky Bosiers in Heist bij Knokke onbewoonbaar, waardoor het gezin van acht vanaf 1 juli op straat staat.

Een sociale woning van die grootte is voorlopig niet voorhanden. "We zijn eerlijke en stipte betalers. Er moet toch iemand zijn die ons wil helpen", zucht papa Steve, die begin vorig jaar zélf de wooninspectie liet komen nadat de huisbaas weigerde in te grijpen.

Die stelde uiteindelijk maar liefst 83 mankementen vast aan de woning. Na meer dan een jaar zoeken, vond het gezin nog steeds geen geschikt en vooral betaalbaar alternatief. Hun budget is maximaal 900 euro. Het gezin omschrijft zichzelf als eerlijke mensen en vooral correcte betalers.

Wie het gezin, met kinderen van 4,79 en 11 jaar, wil helpen kan een mailtje sturen naar finalstevex@msn.com of woonwinkel@knokke-heist.be.