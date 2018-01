Gezin met baby aan boord belandt in gracht naast E17 in Aalbeke

Op de E17 in Aalbeke (Kortrijk) kwam deze namiddag een auto in de gracht terecht na een slippartij door het natte wegdek. De wagen van een Nederlands gezin met baby aan boord ging aan het tollen, raakte een verlichtingspaal en kwam uiteindelijk met een klap tot stilstand in de gracht.