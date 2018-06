Gezin draagt "150 keer meer" bij aan Vlaams energiebeleid dan bedrijf kg

19 juni 2018

08u57

Bron: Belga, De Morgen 0 In verhouding draagt een gezin 150 keer meer bij voor het Vlaamse groenestroombeleid dan een groot bedrijf. Dat blijkt uit cijfers die de ABVV kon inkijken. "Is het correct dat gezinnen hiervoor opdraaien?", vraagt de vakbond zich af in De Morgen. Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) nuanceert: "Als die bedrijven dezelfde prijs zouden moeten betalen als gezinnen, zouden er geen bedrijven meer zijn."

Ruim de helft van de stroomfactuur bestaat vandaag uit een combinatie van btw, heffingen, bijdragen en 'openbare dienstverplichtingen'. Die dienstverplichtingen dienen onder meer om een deel van het Vlaamse groenestroombeleid en het energiearmoedebeleid te bekostigen.

"Tot dusver waren hier geen cijfers over bekend, maar in een nota van de regering duiken ze nu wel op", zegt Hendrik Van Poele, de woordvoerder van het ABVV. "De conclusie is dat vooral gezinnen opdraaien voor deze kosten."

150 keer meer

De cijfers leren dat laagspanningsgebruikers - hoofdzakelijk de gezinnen - per megawattuur stroom die ze verbruiken gemiddeld 53,83 euro aan dienstverplichtingen betalen. De middelspanningsgebruikers - de kmo's - betalen voor diezelfde hoeveelheid stroom 5,95 euro. En de hoogspanningsgebruikers - grote industriële bedrijven - moeten per megawattuur 0,36 euro betalen. Dit betekent dat een gezin verhoudingsgewijs tot 150 keer meer bijdraagt aan het Vlaamse energiebeleid dan een industrieel bedrijf.

Het socialistische ABVV vraagt dat de politiek het debat opent over een eerlijkere verdeling van de lasten.

Concurrentieel blijven

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) onderstreept dat de Vlaamse bedrijven concurrentieel moeten blijven tegenover het buitenland. "Als die bedrijven dezelfde prijs zouden moeten betalen als gezinnen, zouden er geen bedrijven meer zijn", aldus de Open Vld-minister in De Ochtend.

"Naast de dienstverplichtingen betalen bedrijven nog heel wat andere tarieven via hun energiefactuur", nuanceert Tommelein nog. "Een bedrijf op hoogspanning betaalt bijvoorbeeld 2.100 keer zoveel energieheffing als een gezin."

Tommelein geeft wel toe dat in het verleden te veel kosten van het Vlaams energiebeleid in de stroomfactuur werden gestopt. "Sommige kosten zouden we beter via de algemene middelen innen of vervangen door taksen op vervuilende technologieën. We blijven in elk geval waken over de energiefactuur van zowel burgers als bedrijven. Energie, en zeker propere energie, moet betaalbaar zijn voor iedereen."

