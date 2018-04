Gezin dakloos na keukenbrand

Didier Verbaere

28 april 2018

22u44

Bron: Eigen berichtgeving

Bij een woningbrand in de Beukenlaan in het Oost-Vlaamse Serskamp is een woning onbewoonbaar verklaard oor de bewoonster en haar twee kinderen van 6 en 12 jaar. Rond 22 uur vloog een frietketel in de keuken in brand en zette de keuken in lichterlaaie. Ook de rest van de woning liep heel wat rook en waterschade op.