Gezellig Zumba-cursus volgen en zonder je medeweten verkiezingskandidaat worden: het overkwam vijf Belgen

14 oktober 2018

Bron: Belga 0 Zonder je medeweten kandidaat bij de verkiezingen worden? Het is een vijftal deelnemers aan een Zumba-cursus in Namen overkomen. Ze bleken zonder hun instemming op de lijst van de Parti Populaire beland te zijn. Dat melden Sudpresse en L'Avenir.

Een 'slachtoffer' vertelde de kranten dat zij en andere deelnemers aan een Zumba-cursus benaderd werden door een militante van de PP die er ook vaak kwam dansen. De vrouw liet hen enkele weken geleden een document ondertekenen, onder het mom dat de handtekeningen dienden om haar eigen kandidatuur te ondersteunen.

Claude Gilles, de lijsttrekker van de PP in Namen, is totaal "verrast" door het nieuws. Hij hield zich naar eigen zeggen niet persoonlijk bezig met de rekrutering van kandidaten. "Vandaag kunnen we jammer genoeg niets doen, maar ik verzeker u dat dit gevolgen zal hebben."



Op de openbare omroep RTBF legde een woordvoerder van de Waalse openbare dienst uit dat een andere lijst eventueel klacht kan indienen bij de gouverneur. De instanties bekijken dan of de onwetende kandidaten impact hebben gehad op het resultaat. Indien dat het geval is, zou dat ongeldig kunnen worden verklaard.

De gedupeerden hebben intussen klacht ingediend bij de politie. Het parket weigert commentaar.