Gewonden en arrestaties bij vechtpartij in centrum voor asielzoekers in Moeskroen RL

25 april 2020

02u42

Bron: Belga, RTBF 0 In het opvangcentrum voor asielzoekers in de Henegouwse stad Moeskroen zijn vrijdag zeker twee mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Dat melden de Franstalige media RTBF, Sudpresse en L'Avenir.

Verschillende bewoners van het opvangcentrum ‘Le Refuge' waren om een nog onduidelijke reden slaags geraakt. RTBF bericht dat het incident mogelijk te maken heeft met voordringen in de wachtrij bij het serveren van het avondmaal.

De situatie dreigde uit de hand te lopen omdat steeds meer bewoners bij het handgemeen betrokken raakten. De politie is tussenbeide moeten komen en heeft vier arrestaties verricht. Ook kwamen verschillende ziekenwagens ter plaatse. Er wordt melding gemaakt van verschillende gewonden.

Rond 23 uur is de rust teruggekeerd. Zaterdag worden sancties opgelegd, meldt de directeur van de instelling, Sarah Turine. Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, heeft aangegeven dat het pas vanaf maandag verder zal communiceren over het incident.

Het centrum in Moeskroen is het grootste van het land en vangt momenteel 880 asielzoekers op. Vanaf 17 maart is de locatie in quarantaine na vaststelling van een corona-infectie.