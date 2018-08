Gewonden door 'minitornado' in provincie Luik, Vlaamse tiener breekt pols door vallende tak SPS HA

17 augustus 2018

08u51

Bron: Belga 8 Een hevig onweer heeft afgelopen nacht schade veroorzaakt in Hamoir (provincie Luik). I n het dorp Comblain-la-Tour was volgens de plaatselijke autoriteiten sprake van een "minitornado". Een tiener uit Genk raakte gewond door een vallende tak en ook op een camping liep er iemand verwondingen op. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd.

In het tweede deel van de nacht moest de brandweer verschillende interventies uitvoeren die te maken hadden met het stormweer. In Fairon vloog een dak weg en op verschillende plaatsen in Comblain-Fairon waaiden bomen om.

Vakantiegangers op meerdere terreinen moesten geëvacueerd worden. In het Parc des Polonais kampeerde een Poolse folkloristische dansgroep van een dertigtal volwassenen en kinderen uit Genk. Toen het onweer toesloeg, liep een 13-jarige jongen van de groep een polsbreuk op door een vallende tak. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De groep kreeg onderdak in het vakantiehuis Maison des Polonais, dat net als het park eigendom is van de organisatoren van de vakantie.

Op de camping 'le Rocher de la Vierge' liep iemand een bekkenbreuk op. Verschillende caravans raakten beschadigd. De bewoners werden ondergebracht in de kantine.

Nadat de brandweer de twee terreinen beveiligd en wegen vrijgemaakt had, kregen de vakantiegangers deze namiddag de toestemming om hun spullen te gaan ophalen. "De bomen die op de caravans, tenten en auto's waren gevallen, moesten eerst opgeruimd worden. Ook moesten bomen die dreigden om te vallen, omgezaagd worden", zei kapitein Fierens.

Volgens de brandweerkapitein besliste de meerderheid van de toeristen hun vakantie stop te zetten en naar huis terug te keren.

Tenten weggevlogen

Ook in Izier, een deelgemeente van Durbuy, zijn zowat zeventig scoutsleden op kamp geëvacueerd door het hevige onweer. Hun tenten waren weggevlogen, maar niemand raakte gewond.

De evacuatie gebeurde om iets voor vier uur. De brandweer en de Civiele Bescherming brachten de leden naar een zaal in Tohogne, een andere deelgemeente van Durbuy. Er werd ook een psychosociale cel ingericht.

Ook in de gemeenten Barvaux (ook een deelgemeente van Durbuy) en Erezée woedde het onweer in alle hevigheid, waardoor een vijftiental bomen sneuvelde. Hoewel er nergens grote schade werd gemeld, was de brandweer er vrijdagochtend nog steeds aan het werk.