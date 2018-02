Gewonden bij schietpartij in Deurne mvdb

19 februari 2018

07u12

In de Antwerpse districtsgemeente Deurne is er gisteravond een schietpartij geweest nabij sporthal Arena, zo meldt de VRT.

Eén van de gewonden heeft zich later in het ziekenhuis gemeld. De omstandigheden worden nog onderzocht, het gaat vermoedelijk om een afrekening in het drugsmilieu.

De sporthal ligt niet ver van de straat waar enkele weken geleden honderden pamfletten opdoken met daarop enkele namen en de boodschap "Dood aan informanten".