Gewonde na aanrijding tussen vrachtwagen en 4 auto’s JEW

08 juni 2018

14u45 0 Een bestuurder van een Nederlandse wagen is deze middag rond 12 uur gewond geraakt na een zware aanrijding op de E17 in Gent-Centrum. Een vrachtwagen en vier auto’s botsten op de twee meest linkse rijstroken tegen elkaar in de richting van Destelbergen.

De klap was heel hard. Een van de wagens werd helemaal rond zijn as getold, terwijl een ander voertuig begon te roken. Het slachtoffer is naar het UZ in Gent overgebracht voor verzorging. Door het ongeval waren er twee rijstroken versperd en ontstond er meteen een lange file vanaf De Pinte. Ook op de E40 richting Brussel ging het door het ongeval in Zwijnaarde erg traag. Takeldienst D&S kwam ter plaatse om de wagens te takelen. Rond 13.30 uur was de rijbaan alweer vrij.

