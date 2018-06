Gewonde man aangetroffen aan Hallepoort

18 juni 2018

In het park aan de Hallepoort in Brussel is deze namiddag een gewonde man aangetroffen. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man had verwondingen aan het hoofd en de hals en is overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar.