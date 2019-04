Gewonde bootongeluk naar Nederlands ziekenhuis overgebracht TMA

Een van de vier Nederlanders die nog in het ziekenhuis liggen na een bootongeluk op de Schelde in Antwerpen, is overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis. De andere drie volgen naar verwachting de komende dagen, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.



Vrijdag botsten twee kleine boten op de Schelde bij Antwerpen op elkaar. Het betrof een uitje van een Nederlands bedrijf. Er waren in totaal negentien opvarenden die allemaal verwondingen hebben opgelopen, onder wie de twee Belgische bestuurders. Vier Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis, van wie twee met ernstig letsel.