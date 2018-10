Gewonde bij steekpartij in Elsene, dader op de vlucht HA

30 oktober 2018

15u53

Bron: Belga 3 Bij een steekpartij in Elsene (Brussel) is deze namiddag een gewonde gevallen. De toestand van het slachtoffer is niet bekend. Er is voorlopig geen spoor van de dader.

Een getuige alarmeerde rond 14 uur de politie over een vechtpartij op de Waterloolaan, vlakbij de drukbezochte Louizalaan. Ter plaatse trof de politie een plas bloed aan, maar niet meteen een slachtoffer. Korte tijd later vonden de agenten toch de neergestoken man en dienden hem de eerste zorgen toe. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is niet bekend.

De omstandigheden van het steekincident zijn nog onduidelijk. De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Naar de dader wordt nog gezocht.