Gewezen volksvertegenwoordiger en Vilvoords burgemeester Willy Cortois overleden jv

21 maart 2018

12u26

Bron: belga 6 Gewezen volksvertegenwoordiger en voormalig burgemeester van Vilvoorde Willy Cortois (Open Vld) is vanochtend op 77-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Het Vilvoordse stadsbestuur, dat het nieuws bekendmaakte, zegt Cortois "bijzonder erkentelijk (te zijn) voor de talrijke inspanningen en realisaties die altijd in het belang waren voor de bevolking van 'zijn' Vilvoorde".

Willy Cortois werd in 1970 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in Vilvoorde. Van 1983 tot 1993 was hij er schepen en vervolgens tot begin 2001 burgemeester. Na de verkiezingen van 2000 leek alles er op te wijzen dat CD&V en Open Vld een coalitie zouden vormen, maar een bittere strijd tussen Cortois en Jean-Luc Dehaene over het burgemeesterschap zorgde ervoor dat dit niet doorging. Dehaene vormde begin 2001 met de steun van 2 ex-FDF'ers een coalitie met de toenmalige SP en Agalev. Na 2007 maakte Open Vld terug deel uit van de meerderheid maar Cortois paste voor een schepenfunctie en nam in januari 2008 ontslag uit de raad.

Cortois zetelde van 1984 tot 2007 ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij in de periode 1988-1992 de PVV- en later de VLD-fractie leidde, een taak die hij overigens ook na de verkiezingen van 2003 als nestor van de fractie een tijdlang uitvoerde. Van 1993 tot 1995 was Willy Cortois ook secretaris van de Kamer. In de periode 1995-1999 was hij ondervoorzitter en van 1999 tot 2007 quaestor en voorzitter van het College van Quastoren.

In de periode 1984-1995 had hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook zitting in de Vlaamse Raad.