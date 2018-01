Gewezen schooldirecteur die N-VA'ers met nazi's vergeleek wil eerherstel en dient zelf klacht in IB

Bron: Het Nieuwsblad 0 Foto De Coster De voormalige schooldirecteur Eddy Desmet. De voormalige schooldirecteur uit Ronse die in 2015 N-VA’ers vergeleek met nazi’s in een scheldmail naar Vlaams minister Liesbeth Homans, dient nu zelf een klacht in. De man werd in oktober al vrijgesproken, maar eist nu een schadevergoeding van de N-VA’ers die hem voor de rechtbank daagden. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Eddy Desmet stuurde in september 2015 een beledigende e-mail naar Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). De schooldirecteur stelde daarin onder andere dat Vlaams nationalisten “afgietsels van oorlogsmisdadigers zijn”, vergeleek N-VA'ers met nazi’s en schreef dat N-VA-voorzitter Bart De Wever volgens zijn leerlingen “alleen nog een Hitler-snorretje te kort heeft”.

Nadat Homans de mail openbaar maakte, bood de man zijn excuses aan. Toch sleepten enkele leden van de N-VA Ronse hem voor de rechter en dienden ze een klacht in wegens laster en eerroof. Desmet wordt daarop geschorst, later verliest hij zijn positie als schooldirecteur in het Gemeenschapsonderwijs.

Vrijspraak

De strafrechter sprak Desmet in oktober vorig jaar vrij, aangezien hij zijn uitspraken in een privécorrespondentie deed en niet in het openbaar. De man dient nu zelf een klacht in tegen twee leden van de N-VA in Ronse. “Het is aan de onderzoeksrechter om uit te maken of ze ook de nationale N-VA toevoegt aan het onderzoek”, zegt de advocaat van de man, Hans Van de Cauter.

BELGA Minister Liesbeth Homans maakte de mail openbaar, waarna de man zijn excuses aanbood.

"Psychische en fysieke schade"

“Volgens de huisarts van mijn cliënt heeft hij erg veel psychische en fysieke schade geleden”, zegt de advocaat, die erop wijst dat Desmet aan kanker lijdt. “Zijn reputatie is zwaar geschaad, mensen beschouwen hem nog steeds als een crimineel”, klinkt het. “Hij eist nu een schadevergoeding en eerherstel.”

N-VA Ronse reageert in de krant verbaasd. “Wij wilden alles in sereniteit afsluiten en betreuren dat alles opnieuw wordt opgerakeld”, klinkt het.

Op dit moment loopt bij de Raad van State nog een procedure waarin Desmet het afnemen van zijn rang van directeur aanvecht. Later dit jaar wordt in die zaak een uitspraak verwacht.