Gewezen Ivoriaanse president Gbagbo aangekomen in België kv

05 februari 2019

23u44

De gewezen Ivoriaanse president Laurent Gbagbo, die door het Internationaal Strafhof (ICC) is vrijgesproken voor misdaden tegen de menselijkheid, is aangekomen in België. Dat meldt het ICC in Den Haag vandaag.

Het Internationaal Strafhof (ICC) had Gbagbo vrijdag onder voorwaarden vrijgelaten, nadat hij op 15 januari was vrijgesproken van misdaden tegen de mensheid. Die zouden zijn begaan in 2010 en 2011 tijdens gewelddadigheden na de verkiezingen in Ivoorkust.

De 73-jarige Gbagbo werd wel verplicht om, in afwachting van een mogelijk beroepsprocedure tegen de vrijspraak, te verblijven in een lidstaat van het Strafhof.

België had eind vorige week al principieel aanvaard om het gewezen Ivoriaanse staatshoofd op te vangen. Zijn komst naar België heeft te maken met "familiebanden van Laurent Gbagbo in ons land", meldde de FOD Buitenlandse Zaken zaterdag.