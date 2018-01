Gewezen advocate ging met 124.000 euro van cliënten aan de haal

22 januari 2018

Lieve P. (40), een gewezen advocate uit Zele, riskeert vier jaar cel voor verduistering. Ze sjoemelde tussen 2008 en 2013 met centen van cliënten waar ze schuldbemiddelaar voor was. In totaal verdween er 124.000 euro. De vrouw stond vandaag voor de Dendermondse rechtbank. Ze gaf toe dat ze fout gehandeld had, maar tot op de dag van vandaag heeft ze de slachtoffers nog altijd geen cent terugbetaald.