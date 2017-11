Gewestweg Brakel-Ronse afgesloten na ongeval

Ronny De Coster

23u44

Ronny De Coster De Ninoofsesteenweg in Ronse is na het ongeval afgesloten nadat een vrouw tegen een geparkeerde auto botste.

In het Oost-Vlaamse Ronse is de Ninoofsesteenweg afgesloten voor alle verkeer richting Ronse na een zwaar verkeersongeval. Rond halfelf deze avond is een vrouw met haar auto tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst.