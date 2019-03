Gewelddadige dood van Genkenaar in gîte mogelijk afrekening in drugsmilieu ADN

14 maart 2019

19u03

Bron: Belga 0 De gewelddadige dood van een 33-jarige man uit Genk betreft mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In het kader van het onderzoek zitten drie twintigers achter de tralies. Ze verschijnen morgen voor de raadkamer in Tongeren.

Het stoffelijk overschot van de dertiger werd gisteren ontdekt door de verhuurder van een vakantieverblijf in Forzée bij Rochefort (Dinant). Uit de vaststellingen van de federale gerechtelijke politie van Dinant blijkt dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven was gebracht. Hij zou vastgebonden en geslagen zijn geweest. Het lichaam vertoonde ook brandwonden.

De betrokkenen zouden zich bezighouden met een handel in cocaïne. Twee van de drie opgepakte verdachten zijn twee broers. "Ik kan bevestigen dat mijn cliënt aangehouden is. Hij werkt heel goed en vlot mee aan het gerechtelijk onderzoek," vertelt zijn advocate Marie-Julie Put. Een van de verdachten is medebewoner van het slachtoffer aan de Koning Boudewijnlaan in Nieuwe Kempen (Genk). "Mijn cliënt heeft er niets mee te maken. Hij huurde samen met het slachtoffer een gemeenschappelijke woning”, zegt raadsman Marc Pirard.

Het drietal moet morgen voor de raadkamer in Tongeren verschijnen, waar over hun verdere aanhouding beslist zal worden.

