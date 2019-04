Geweld tegen politie stijgt: 400 agenten aangevallen in halfjaar Astrid Roelandt en Ken Standaert

05u00 3 In de eerste helft van vorig jaar hebben 400 agenten een klacht ingediend omdat ze tijdens de uitoefening van hun job klappen incasseerden. Het geweld tegen de politie zit, na een daling in 2016, weer in de lift.

Ondanks de herhaalde aankondiging van strengere straffen voor geweld tegen politiemensen en hulpverleners - zo riep justitieminister Koen Geens (CD&V) de procureurs-generaal in juni 2017 nog op om geen enkel feit onvervolgd te laten - lijkt er in de praktijk maar geen kentering te komen. Waar in 2016 nog 789 klachten werden ingediend door agenten, een daling ten opzichte van 2015, steeg dat cijfer een jaar later alweer tot 852. En in de eerste helft van 2018 werden 400 feiten geregistreerd. De meeste meldingen kwamen uit Brussel en de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

"Geen énkele agent of hulpverlener zou mogen worden aangevallen tijdens het uitoefenen van zijn of haar functie", zegt CD&V-Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg. "Enerzijds moeten we onze politiemensen voldoende opleiden en hen van een goede uitrusting voorzien, maar anderzijds moet er ook continu ontradend gewerkt worden. Burgers die dergelijk geweld plegen, moeten vervolgd en streng gestraft worden. Daarom juich ik het recente initiatief van het Oost-Vlaamse parket toe om een themazitting te houden rond agressie tegen agenten. Daarbij werden in één dag twintig van dergelijke zaken behandeld. Ik hoop dat de andere parketten dat voorbeeld volgen om duidelijk te maken dat deze praktijken niet getolereerd worden."