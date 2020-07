Gewapende vrouw verschanst zich in woning in Jumet, speciale eenheden ter plaatse TMA

05 juli 2020

14u42

Bron: Belga 0 Een gewapende vrouw van ongeveer veertig jaar verschanst zich sinds zondagochtend in een huis in Jumet nabij Charleroi. Speciale eenheden kwamen ter plaatse en onderhandelden omstreeks 14 uur met de vrouw.

Op zondagochtend verschanste zich een vrouw in een huis in de rue de Marchienne in Jumet. Volgens de woordvoerder van de politie van Charleroi was ze gewapend, wat de tussenkomst van speciale eenheden vereiste, naast de lokale politie en het parket van Charleroi. De onderhandelingen met de verschanste persoon waren om 14 uur nog aan de gang. Volgens de politie verliet een man rond 11 uur het huis. Over de motieven van de gewapende vrouw is nog niets bekend.



