Gewapende overvaller op de vlucht in Sint-Martens-Leerne

Wouter Spillebeen

14 februari 2018

16u43

In een apotheek aan de Leernsesteenweg in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Leerne, een deelgemeente van Deinze, is rond 14u een gewapende overval gebeurd.