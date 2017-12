Gewapende overval op Colruyt in Wemmel Redactie

22u43

Bron: Belga 146 Photo News

In het Vlaams-Brabantse Wemmel is vanavond een gewapende overval gepleegd op het Colruyt-warenhuis aan de Romeinsesteenweg. Dat melden de lokale politie van de zone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) en Colruyt zelf. Beiden geven echter geen verdere informatie over de feiten.

Volgens een goede bron werd de overval gepleegd door twee gewapende daders maar het is niet duidelijk of die iets hebben buitgemaakt en hoe groot die buit dan zou zijn. Gewonden vielen er bij de overval niet. Het parket Halle-Vilvoorde kan ten vroegste morgen meer informatie kwijt over de feiten.