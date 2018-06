Gewapende overval op Aldi-filiaal in Leuven bvb

18 juni 2018

12u34

Bron: Belga 0 In Leuven is deze ochtend een gewapende overval gepleegd op het Aldi-filiaal in de J.P. Minckelersstraat. Dat meldt het Leuvense parket. Eén gewapende dader ging aan de haal met een aanzienlijk bedrag uit de kassa.

De overval vond omstreeks 08.20 uur plaats. Eén man kwam met de bromfiets of motorfiets toe aan de winkel en bedreigde op de parking meteen een vrachtwagenchauffeur die zijn vracht stond te lossen. De vrachtwagenchauffeur moest onder bedreiging van een vuurwapen mee de winkel binnengaan. Binnen was al één winkelbediende aanwezig die ook bedreigd werd. Samen met de overvaller moesten ze wachten op de aankomst van de winkelverantwoordelijke.

Bij aankomst probeerde de overvaller de verantwoordelijke te dwingen om de kluis te openen. Toen dat niet lukte, kon de dader wel een aanzienlijk bedrag uit de kassa buitmaken voor hij wegvluchtte met zijn brom- of motorfiets.

De lokale recherche van politie Leuven, de federale gerechtelijke politie van Leuven en het labo gingen ter plaatse. De dader wordt nog opgespoord.