Gewapende minderjarige dealers opgepakt in Charleroi: jongste was amper 13 jaar TMA

12 mei 2018

11u12

Bron: Belga 4 Een 13-jarige jongen is vrijdag in Charleroi opgepakt. Hij was in het bezit van negen zakjes cocaïne. Een dag eerder hadden drie jongeren een koppel drugsverslaafden met messen bedreigd.

Een patrouille van de lokale politie van Charleroi had vrijdag omstreeks 19.30 uur twee personen opgemerkt die zich verdacht gedroegen. Toen ze de politiewagen in de gaten kregen, sloegen ze op de vlucht, elk in een andere richting, maar ze konden opgepakt worden. Een van de jongeren, die illegaal in het land verblijft, bleek slechts 13 jaar oud en was in het bezit van negen zakjes cocaïne. Hij is opgepakt en moet voor de jeugdrechter verschijnen.

Een dag eerder waren ook drie minderjarigen tussen 13 en 15 jaar oud opgepakt. Zij hadden, gewapend met messen, een koppel drugsverslaafden bedreigd. Ook dit drietal moet voor de jeugdrechter komen.