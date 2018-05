Gewapende mannen overvallen illegaal pokertornooi in Aarschot

Kristien Bollen

15 mei 2018

12u59

In de nacht van vorige zondag op maandag vond er een gewapende overval plaats tijdens een illegaal pokertornooi in een verlaten verzekeringskantoor in Aarschot. In het verzekeringskantoor aan het Statieplein waren 20 à 25 personen aanwezig om te pokeren.