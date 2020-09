Gewapende mannen kapen helikopter in Antwerpen, pilote moet boven Brusselse gevangenissen vliegen KBG/CVDP/SRB

25 september 2020

19u36

Bron: VTM Nieuws, Eigen berichtgeving, Belga 64 In Antwerpen hebben drie gewapende mannen een helikopter gekaapt, waarna de piloot gedwongen werd onder andere boven de vrouwengevangenis van Berkendael (Vorst) te vliegen. Daar kon de helikopter echter niet landen. De drie kapers konden vluchten na landing op een carpoolparking in Hélécine. De piloot wordt ondervraagd.



De helikopter werd geboekt om zogezegd luchtbeelden te maken van Brussel. De helikopterfirma uit Halle kreeg enkele maanden geleden al een boeking binnen en stuurde een wellicht nietsvermoedende vrouwelijke piloot naar het punt van afspraak in Deurne.

Vanaf het moment dat ze opstegen, werd de piloot echter bedreigd met een wapen en gedwongen boven de gevangenis van Vorst te vliegen. De daders hadden op voorhand naar de gevangenis gebeld dat er een helikopter zou overvliegen om een reportage te draaien in de hoop dat ze daardoor de aandacht zouden kunnen afleiden.



De piloot vloog uiteindelijk bijzonder over de gevangenissen van Vorst, de vrouwenafdeling Berkendael en de gevangenis van Sint-Gillis, dat is te zien op beelden die een toevallige passant kon nemen. Ze kon de helikopter niet aan de grond zetten. Omdat het toestal een lange tijd laag boven de gevangenissen bleef hangen, heeft die de aandacht getrokken, waardoor het toestel is weggevlogen. Ze vloog daarna door naar een carpoolparking Hélécine, net over de taalgrens met Landen, waar de daders zijn uitgestapt. Vervolgens is de pilote doorgevlogen naar de luchthaven van Melsbroek, waar vanavond een sporenonderzoek plaatsvond. Welke gevangene de daders probeerden te bevrijden, blijft tot nu toe onduidelijk.

Pourquoi cet hélicoptère, qui tourne depuis des heures au-dessus de Bruxelles, vient-il de passer au ras des toits de la prison de Forest? pic.twitter.com/nNNsm99zZU Maroun Labaki(@ MarounLabaki) link

Geen gevangenen vermist

“We kunnen bevestigen dat er een helikopter is komen hangen boven de Brusselse gevangenissen”, vertelt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen. In alle drie gevangenissen op de site - Vorst, Berkendael en Sint-Gillis - is een telling gebeurd. “Alle gedetineerden die er moeten zijn, waren aanwezig”, aldus Van De Vijver. Alle activiteiten op de drie sites zijn na het incident meteen opgeschort.

Sekkaki

Een helikopter gebruiken om te ontsnappen uit de gevangenis in ons land is niet alledaags, maar in juli 2009 lukte het drie zware criminelen toch. Ashraf Sekkaki alias ‘de schrik van de flikken’, Mohammed Johry en Abdel had Kahjary Mulloul ontsnapten op spectaculaire wijze uit de gevangenis van Brugge. Hun handlangers deden zich voor als koppel dat een luchtdoop boekte bij een West-Vlaams helikopterbedrijf.

Toen ze vertrokken, verplichtten ze de piloot om te landen op de binnenkoer van de gevangenis van Brugge en konden ze worden bevrijd. De piloot werd achtergelaten nadat ze landden in veld in Aalter, de man bleef ongedeerd. Nadat het trio hier eerst nog een aantal overvallen hadden gepleegd, vluchtte Sekkaki met de Antwerpse gangster Mohamed Johri naar Marokko, waar ze uiteindelijk werden opgepakt en hun straf moesten uitzitten.