Gewapende mannen kapen helikopter in Antwerpen, piloot moet boven Brusselse gevangenissen vliegen, niemand ontsnapt KBG/CVDP/SRB

25 september 2020

19u36

Bron: VTM Nieuws, Eigen berichtgeving, Belga 26 In Antwerpen is een helikopter gekaapt, waarna de piloot gedwongen werd onder andere boven de vrouwengevangenis van Berkendael (Vorst) te vliegen. Daar kon de helikopter echter niet landen, niemand kon ontsnappen. De helikopter is later teruggevonden op de grens tussen Landen en het Waalse Hélecine. De kapers konden vluchten. De piloot wordt ondervraagd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De helikopter werd geboekt om zogezegd beelden te maken van Brussel, maar de piloot werd bedreigd en gedwongen boven de gevangenis van Vorst te vliegen. Op voorhand was er naar de gevangenis gebeld dat er een helikopter zou overvliegen voor een reportage. De piloot kon de helikopter niet aan de grond zetten, en vloog daarna door naar Landen.

“We kunnen bevestigen dat er een helikopter is komen hangen boven de Brusselse gevangenissen”, vertelt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen. In alle drie gevangenissen op de site - Vorst, Berkendael en Sint-Gillis - is een telling gebeurd. “Alle gedetineerden die er moeten zijn, waren op het appel aanwezig”, aldus Van De Vijver. Alle activiteiten op de drie sites zijn na het incident meteen opgeschort.

De gijzelnemers namen daar de vlucht. De piloot wordt momenteel ondervraagd.