Gewapende man(nen) gesignaleerd in Vorst: politie massaal ter plaatse DCFS & FT

22 februari 2018

13u40

Bron: Eigen berichtgeving & Belga 0 De politie is massaal ter plaatse op het Sint-Denijsplein in Vorst. Het plein is afgesloten en een perimeter staat opgesteld. Volgens burgemeester Marc-Jean Ghyssels werd een man met een wapen gesignaleerd. Bij persagentschap Belga klinkt het dat het om meer dan één man kan gaan. De politie raadt omwonenden aan binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Ook de hulpdiensten zijn ter plaatse.

Volgens de politie van de zone Brussel-Zuid is “een man van Poolse afkomst deze middag in shocktoestand binnen gestrompeld in het politiekantoor."

"Volgens zijn getuigenis was er een moord gebeurd", klinkt het. "Het adres dat hij had opgegeven, bleek niet te kloppen. Toen de politie andere getuigen ondervroeg, meldden die dat ze twee gewapende mannen hadden gespot. De politie is momenteel de aangegeven adressen aan het controleren. Ze hebben tot nog toe geen wapens of mannen gevonden.” Om welke wapens het gaat en of er wel degelijk sprake is van een moord, is nog niet geweten.

Intussen staat een speciale eenheidsdienst van de federale politie klaar om twee huizen binnen te vallen. Het gaat om twee adressen die werden opgegeven door de getuigen.

Straks meer.

Vanwege een interventie van de politiediensten is de omgeving van het Sint-Denijsplein in 1190 #Vorst afgesloten voor het verkeer. Er is hinder op de Neerstalsesteenweg / Brusselsesteenweg. Mobiris NL(@ MobirisNL) link

#mivbB 54

Omleiding tussen #VorstNationaal en #Sint-denijs

Interventie politie

#mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link