Gewapende man gijzelt koppel en meisje (14) in Eigenbrakel, politie schiet hem neer

30 maart 2019

10u33

Bron: Belga 0 In het Waals-Brabantse Eigenbrakel heeft een gewapende man gisterenavond een koppel en een 14-jarig meisje gegijzeld in een woning. De drie slachtoffers kregen klappen tegen het hoofd, maar konden ontsnappen. De verdachte werd neergeschoten door de politie.

Nadat het koppel en het tienermeisje waren ontsnapt, trokken speciale eenheden van de federale politie naar de woning. De gewapende man kwam daarop naar buiten en bedreigde de agenten met zijn wapen. Hij opende het vuur, waarna de politie hem neutraliseerde met schoten in het been. De verdachte is afgevoerd naar het ziekenhuis en van zijn vrijheid beroofd.

Volgens het Waals-Brabantse parket vertoonde de man een "abnormaal gedrag" dat te wijten kan zijn aan alcoholintoxicatie, drugsinname, of een combinatie van beiden. Er loopt een aanhoudingsbevel tegen hem.