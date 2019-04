Gewapende man gijzelt eigen zoon die rustig e-sigaret rookt op vensterbank onder de ogen van speciale eenheden Midas Van Wynendaele jv

03 april 2019

13u29

Bron: VTM 0 In Denderleeuw gijzelde gisteravond een vader, gewapend met een mes, zijn 14-jarige zoon in zijn eigen woning. De speciale eenheden van de politie hielden vanop een afstand het huis in de gaten, terwijl de gegijzelde jongen rustig op de vensterbank zat te roken. Na drie uur kon de politie de man overmeesteren. Hij wordt nu voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor gewapende weerspannigheid.

De lokale politie van Denderleeuw/Haaltert wou de 44-jarige man verhoren in een familiaal dossier, maar hij weigerde alle medewerking en sloot zich samen met één van zijn zonen op in de woning. De feiten speelden zich af in een woning aan de Veldstraat, ter hoogte van de Stadionlaan. De speciale eenheden moesten ter plaatse komen. Pas na enkele uren werd de man overmeesterd.

De 14-jarige zoon werd naar zijn moeder gebracht. Er werden geen vuurwapens gevonden in de woning van de man, zegt het parket. De man wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens gewapende weerspannigheid. De situatie met betrekking tot de kinderen van de man wordt verder opgevolgd door de jeugdrechtbank.