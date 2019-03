Gewapende man die werd neergeschoten in Kruishoutem kreeg eerst kogel in been kg

11 maart 2019

12u40

Bron: Belga 3 De man die gisterenavond doodgeschoten werd door de politie in Kruishoutem, werd eerst in het been geschoten, na herhaaldelijke aanmaningen en na een waarschuwingsschot in de lucht. Dat zegt de afdeling Oudenaarde van het parket Oost-Vlaanderen.

De politie werd gisterenavond opgeroepen omdat een 39-jarige man met messen zwaaide in de Winston Churchillstraat in Kruishoutem. Volgens het parket was de man gewapend met in totaal drie messen. Eerder had hij een 34-jarige buurtbewoner al verwond in de hals. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.



De dader werd neergeschoten door de politie en hij overleed aan zijn verwondingen.



“Uit het eerste onderzoek blijkt dat ondanks herhaaldelijke aanmaningen om de messen neer te leggen, en vervolgens na een waarschuwingsschot in de lucht en in een volgende fase een schot in het been, de verdachte de politie dreigend bleef toestappen met de messen ter hand. De man werd uiteindelijk dodelijk getroffen”, verklaart het parket.

Onderzoek

Zoals de procedure voorziet, worden twee onderzoeken gevoerd. Eén naar de feiten waarvoor de politie moest tussenkomen, en één naar het schietincident zelf. Dat laatste onderzoek moet duidelijk maken of er sprake was van wettige zelfverdediging door de agent of agenten in kwestie.



Het parket en de onderzoeksrechter uit Oudenaarde zijn gisterenavond ter plaatse gekomen. Er werd een wetsgeneesheer en een wapendeskundige aangesteld. Er zou vier keer gevuurd zijn, maar het onderzoek van de deskundigen moet dat nog bevestigen.