Gewapende man (51) overmeesterd in Antwerpse Burcht

De politie heeft vandaag een 51-jarige man gearresteerd die zich met een wapen in zijn woning in het Antwerpse Burcht (Zwijndrecht) verschanst had. Dat zegt de lokale politie.

De man zou zich na een tijdje onderhandelen zonder slag of stoot hebben overgegeven en er vielen dan ook geen gewonden.

De politie was naar eigen zeggen opgeroepen voor een interventie toen de man met een wapen opgemerkt werd in zijn appartement aan het Kaaiplein. De gespecialiseerde eenheden van de federale politie werden erbij gehaald. Die konden met succes op de man inpraten. Wat de man bezielde is nog niet duidelijk, de politie zal hem later ondervragen.